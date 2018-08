Alessandro Del Piero torna a parlare del suo addio alla Juventus e lo fa ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto numerosissime esperienze insieme, i tifosi hanno attraversato un'epoca con me, c'è stato tutto nella storia tra me e la Juve. Firma in bianco? Fu una scelta per fermare quello che si stava creando. Una serie di pressioni e dichiarazioni che toccavano anche sul mio interesse economico. Io con la Juve non ho mai firmato per soldi, soprattutto nel 2006. Era un gesto per dire basta, dovevamo pensare ad altro. Dovevamo vincere ed ho voluto fermare tutte le voci e lasciare tempo alla società di decidere come e quanto stare insieme ancora."



RAPPORTO CON LA JUVE - "Ci sono rapporti come quelli di Ferguson e Giggs che rinnovavano contratti di fronte a un bicchiere di vino. Ci sono rapporti diversi, anche più personali che non erano come quello mio. E' andata come andata il mio fu un gesto forte ma lo rifarei, devo molto alla Juve che comunque mi ha tolto pressione e mi ha permesso di vivere l'ultima stagione anche con meno pressione."​