Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, parla a Sky Sport dopo l'eliminazione bianconera in Champions, arrivata per mano del Porto: "Juventus tradita da Cristiano Ronaldo? Sì, ma non solo. Il portoghese ha la sua responsabilità perché è il leader di questa squadra ma non solo lui. La Juventus ha giocato per più di un'ora con un uomo in più e in questo tempo poteva creare di più e poteva farlo perché il Porto li ha sempre aspettati".