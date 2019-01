Dagli studi di Sky, Alex Del Piero dice la sua sulla situazione attuale dell'Inter: "Il problema dell'Inter è l'atteggiamento generale, per questo hanno chiamato Marotta. L'Inter in alcune situazioni si sfascia da sola: leggere ogni giorno del rinnovo di contratto del tuo capitano, dell'episodio di Nainggolan, oggi la questione Perisic. Non possono essere sempre sul giornale, quelle cose vanno gestite in un altro modo, dentro la sede e lo spogliatoio; non metterle sulla bocca di tutti e sui giornali. L'Inter ha una squadra forte ma deve trovare in serenità. Ogni anno arriva a dicembre e si sfascia".