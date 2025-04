Del Piero: "L'Inter? In Italia si spendono energie inutilmente. Non si possono avere 5 coi crampi, Muller al 90' scattava"

Dagli studi di Sky Sport l'ex bandiera dellae della nazionale italiana,ha commentato la partita pareggiata per 2-2 dall'Inter contro il Bayern Monaco e che ha portato i nerazzurri alla semifinale di Champions League dove affronterà il Barcellona. L'ex-numero 10 bianconero ha però sottolineato un aspetto che riguarda non solo i nerazzurri, ma tutte le squadre italiane impegnate in Europa, ovveroSecondo Del Piero, e in seconda battuta anche secondo l'ex bandiere interista, anche lui presente negli studi di Sky, il problema è di natura mentale perché, per le modalità con cui le squadre italiane - e i loro tifosi di conseguenza - si avvicinano a questi grandi eventi,su cui, comunque, si deve fare ancora un grosso step in avanti.

Le italiane devono fare un salto di qualità fisicamente, mentalmente,. Poi diciamo oddio se usciamo, il triplete ecc. se arrivi in semifinale, secondo in campionato e Coppa Italia resta il rammarico, la stagione è straordinaria ma il risultato viene giudicato.”.