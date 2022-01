Alessandro Del Piero parla alla presentazione dell'album Panini di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter: "Beh, ci sono Spalletti e Inzaghi che sono arrivati in un ambiente nuovo per loro. Il passaggio di Simone Inzaghi è stato il più particolare, sia per alcune dinamiche che per quanto fatto alla Lazio. Invece sta facendo molto bene, come tutta la squadra. Ahimè, aggiungerei. Però buon per loro. È bello e interessante vedere che stia facendo bene nel passaggio da un ambiente che conosceva molto bene a uno nuovo".