Alex Del Piero ha parlato di Cristiano Ronaldo ai microfoni di Espn: "E' speciale - ha detto l'ex numero dieci della Juve - Sia per quello che sta facendo alla Juventus adesso che per tutto quello che ha fatto nella sua carriera. Ha una grande mentalità, è la qualità migliore che possiede. Si concentra solo sul calcio e ha nella testa ha un suo piano ben definito. Ogni giorno vuole sempre essere il migliore, è quello che conta per lui. Ha tutto organizzato, è fantastico".