Del Piero: "Un mio futuro ritorno alla Juventus? Una storia meravigliosa da raccontare"

Redazione Calciomercato

L’ex capitano della, Alessandro, oggi opinionista tv, è tornato a parlare del suo storico club. Lo ha fatto alla Cbs dove gli è stato chiesto di un suo possibile ritorno in bianconero.“Il mio ritorno alla Juventus sarebbe davveroQuello che è accaduto tra me e la Juventus in quel periodo è un’esperienza, senza precedenti per un giocatore. Diventare unadella Juventus, giocare persino in, per poi tornare e vincere ancora”.“Mi manca molto il passato, vorrei poter tornare indietro nel tempo, anche seHo ottenuto la licenza di, anche se al momento non vorrei intraprendere questo ruolo”.

“Un rimpianto? Quello di aver perso laIl mio obiettivo principale era vincere trofei, anche se apprezzavo i traguardi personali. Tuttavia, se mi chiedessi se sono felice di segnare tre gol e pareggiare tre partite, ti risponderei di no“.A differenza di Del Piero, un'altra bandiera del club, Giorgio, è tornato all'ovile nelle ultime giornate da dirigente, venendo scelto per il ruolo diL'ex difensore lavorerà a stretto contatto con l'amministratore delegato Maurizioe rappresenterà il club nellecon le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali.