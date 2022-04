, ospite a Sky Sport 24 per commentare la qualificazione della Juventus alla finale di Coppa Italia dopo il 2-0 sulla Fiorentina nella semifinale di ritorno, ha voluto rispondere alle recenti indiscrezioni su un suo ritorno in bianconero. "Arrivabene ha espresso quello che c’è stato. Ho incontrato Lapo una settimana fa in altra occasione, le voci mi hanno sorpreso. Nessun incontro segreto o altro.Il rapporto tra me e quei colori rimane fantastico, indipendentemente da quello che accadrà”.Sull’emozione del ritorno allo Stadium dieci anni dopo l’ultima volta, in occasione della sua ultima partita: "Un’enorme gioia, no nera previsto che andassi allo stadio. Nessuna preparazione, bello così. La spontaneità mia e dei tifosi è stata unica 10 anni fa come in questo sabato. Spesso ringraziamo i tifosi, quando si crea un legame come tra me e il mondo Juve, per quello che è successo nei 19 anni, non è retorica dire che voglio ringraziarli. Bello l’affetto che mi hanno dimostrato, erano sorpresi, una cosa che non si può cancellare. Accompagnavo la mia Academy di LA, c’era l’opportunità della partita, abbiamo portato i ragazzi e mi sono unito anche io. La Juve mi ha chiesto di fare un saluto ai tifosi con questa piccola presentazione, sono stato molto felice. In quello stadio ho giocato solo 1 anno, ma un anno particolare”