La stagione di Dele Alli è già ufficialmente finita perché il centrocampista, fino a domenica in prestito al Besiktas, si è infortunato gravemente all'anca, è tornato in Inghilterra ed è stato costretto ad un intervento chirurgico. Ma l'ex Tottenham e nazionale inglese, continua a far parlare di sé più per ciò che fa fuori dal campo rispetto a quanto mostrato sul rettangolo verde.



FESTINO - E oggi il The Sun ha calcato la mano perché ha pubblicato le immagini del festino per il suo compleanno celebrato lo scorso 11 aprile. Una festa senza limiti, soprattutto di alcool, a fiumi, e sballo. Le foto che fanno discutere prima lo ritraggono in 8 su un letto (4 ragazze e 3 amici fra cui anche l'ex Chelsea Izzy Jay Brown) visibilmente provato, poi intento ad inalare "Crack Hippy" un gas esilarante (una sorta di droga euforizzante) e quindi a bere una bottiglai di tequila dal prezzo esorbitante.



7000 STERLINE - La serata, poi, si è conclusa con Dele Alli che si è recato, dopo una serata trascorsa in un club di Manchester spendendo 7000 sterline in champagne e tequila, a casa di una delle ragazze con cui aveva fatto baldoria. Dele Alli in teoria sarebbe ancora fidanzato con la modella di Sports Illustrator Cindy Kimberly. Ecco le foto shock di Dele Alli e quelle di Cindy nella nostra gallery.