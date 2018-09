Ha fatto la storia dei derby, l'ex allenatore della Lazio Delio Rossi, che ai microfoni di Radiosei racconta il suo attaccamento alla squadra biancoceleste: "Mi sento più laziale adesso che non prima quando allenavo la squadra. Non conoscevo Roma quando arrivai e mi dissero che se mi fossi comportato bene la tifoseria biancoceleste non mi avrebbe scordato. In effetti è così, devo riconoscerlo visto che vivo a Roma. Lazio? Vederla giocare non è come vedere un’altra squadra. Ora però c’è il derby ed è tutta un’altra storia".



DA MISTER A MISTER - Parole al miele per mister Inzaghi: "Un bravo tecnico, ha dimostrato che la rosa non è composta da undici elementi ma è una squadra con molta qualità, questo gli ha permesso di fare turnover contro l’Udinese. Il derby è un campionato dentro il campionato: se vinci hai dei benefici, se perdi qualche problemino te lo crea. Serve affrontarlo con la testa molto fredda e il cuore caldo". Sul finire un pizzico di nostalgia canaglia: "Il derby che ricordo con più piacere forse è quello del 3-0 con i gol di Ledesma, Mauri e Mutarelli. Pure quello di Behrami che si è vinto al 93′ è stato particolare. La Lazio ha un organico che le può permettere di arrivare da seconda ad ottava, se fa il miracolo arriva seconda o terza. Sennò potrebbe arrivare anche ottava. La partita di sabato la vedrò in televisione".