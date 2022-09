che, una partita degna del nome dello stadio dove è stata pensata e realizzata. Tre a zero già alla. Il Liverpool annientato, demolita la sua spocchia, la sua. Quiha sempre perso, quattro partite, quattro sconfitte.. Questa vittoria è sua quasi quanto lo è della squadra. Vedere un’italiana che sottomette un’inglese, per di più vice campione d’Europa, deve darci orgoglio e anche speranza.La squadra di Spalletti è entrata in partita come una furia, sorprendendo l’incerto Liverpool.(dieci fra titolari e panchinari), gli esperti erano i Reds ma. Meno di un minuto e palo esterno disu lancio in profondità di Di Lorenzo. Ecco,, andando a cercare lo spazio alle spalle della sua difesa, dove. Quattro minuti e palla-gol di, con tiro deviato da Milner con una mano. Rigore solare, ma è mancato il primo giallo a Milner. Dal dischetto 1-0 di. Il Liverpool ha accusato subito il colpo, in Champions stava portando tutti i problemi già mostrati in Premier.Nella squadra di Spalletti stava funzionando tutto: giocate di qualità, uscite rapide ed efficaci sugli esterni con Politano e, guida sicura con Lobotka (imprendibile per Fabinho), aggressività potente (con aggiunta di tecnica come vedremo in occasione del 2-0) die la qualità di Zielinski. Il Napolo giocava con personalità e scioltezza, dava sempre l’idea di essere sicuro.. Al 10', ammonito Milner per un fallo su Anguissa: sarebbe stato il secondo giallo se Cerro Del Grande avesse preso il provvedimento giusto in occasione del rigore., mentre la ribattuta di Di Lorenzo è finita alta.La partita era chiarissima, ma. Il Napoli si difendeva con ordine, senza mai un filo di affanno e ripartiva come una fucilata. Dieci minuti dopo il rigore sbagliato,. E’ sembrato che il Liverpool, scampato il secondo clamoroso pericolo, cominciasse a tirarsi su. Invece il Napoli, con una cattiveria da grande squadra, da squadra da Champions, l’ha punito ancora. Stavolta è statoSi è(appena recuperato da un problema muscolare) e Spalletti ha preso la decisione giusta:. Il Napoli non si è fermato e, ha saltato di nuovo Gomez, e mentre Van Dijk non si è preoccupato di coprire la zona,. Il Maradona impazzito,: anche suo padre Diego aveva segnato con l’Atletico Madrid (una doppietta, addirittura) all’esordio in Champions contro la Steaua.Nell’intervallo Klopp ha tolto il disastrosissimo Gomez per mettere Matip, main fondo a un’azione iniziata da Anguissa, rifinita da Simeone, conclusa la prima volta dal biondo polacco su Alisson e poi ripresa dallo stesso Zielinski con un terribile scavetto.Sul 4-0 c’è stato un attimo di cedimento eha segnato il primo gol del Liverpool con un “piazzato” dal limite dell’area. Era arrivato per il Napoli il momento di soffrire, Spalletti lo ha capito e ha cambiato gli esterni, conal posto di Kvaratskhelia (che aveva appena fatto una sgroppata di 70 metri palla al piede) e di Politano. Il tecnico voleva reggere la spinta, sempre più incessante, di Alexander-Arnold e di Robertson.Come Spalletti aveva cambiato tutto l’attacco, così ha fatto Klopp poco dopo togliendo Salah e Firmino (spenti tutt’e due) per far entrare Diogo Jota e Nunez. Del trio offensivo dei Reds è rimasto solo Luis Diaz, l’unico nella ripresa a combinare qualcosa di decente, gol a parte.. L’ultimo cambio di Klopp è stato il debutto dell’ex bianconero Arthur: il suo esordio con i Reds in Champions gli avrà ricordato i tempi tristi della Juventus...5' p.t. (r) 2' s.t. Zielinski (N), 31' p.t. Anguissa (N), 44' p.t. Simeone (N), 4' s.t. Luis Diaz (L).31' p.t. Zielinski (N), 44' p.t. Kvaratskhelia (N).NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera (29' s.t. Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (29' s.t. Elmas); Politano (12' s.t. Lozano), Osimhen (41' p.t. Simeone), Kvaratskhelia (12' s.t. Zerbin). All. Spalletti.Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Elliot (29' s.t. Arthur), Milner (17' s.t. Thiago), Fabinho, Elliott; Salah (17' s.t. Jota), Firmino (17' s.t. Nunez), Luis Diaz. All. Klopp.Del Cerro Grande (Spagna).10' p.t. Milner (L), 18' p.t. van DIjk (L),: -