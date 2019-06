Un delivery food per sancire l'accordo di 170 milioni di euro, davanti a un piatto di sushi e delle bacchette in legno. Così Diego e Andrea Della Valle hanno affinato le ultime pratiche insieme a Rocco Commisso e Joe Barone, rispettivamente futuri numero uno e numero due della Fiorentina. Negli uffici milanesi degli imprenditori Tod's, in Corso Venezia, si attende il closing, che potrebbe arrivare nella giornata di domani. Proseguono le trattative, ormai alla stretta finale, per il passaggio di consegne all'interno della società viola.