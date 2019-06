«Il calcio non va criminalizzato, tantomeno Firenze, che fa parte della nostra vita e a cui siamo legati affettivamente», parole di Andrea Della Valle sulle pagine de Il Corriere della Sera. L'ormai ex presidente della Fiorentina spiega: «Gli ultimi mesi sono stati difficili, ma il 99% della tifoseria è sano». Per i Della Valle non c'è futuro nel calcio italiano perché «la Fiorentina è stata una questione di cuore».