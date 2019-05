Diego Della Valle, in una lettera aperta a La Nazione, parla anche della questione legata al nuovo stadio della Fiorentina: "Si parla sempre del nuovo stadio e degli interessi che noi avremmo nel costruirlo: bene, deve essere chiaro che noi lo stadio lo volevamo costruire insieme alle aree vicine per dare forza alla Società e per aiutarne la crescita, sia chiaro che pur dovendo investire una cifra enorme a noi personalmente non avrebbe portato nessun vantaggio economico. Noi abbiamo aspettato i tempi dettati da altri. Io credo che se viene considerato un così grande affare lo stadio dovrebbe farlo il Comune, noi saremmo più contenti. Sono anni che veniamo coinvolti in beghe locali, dove tutti si azzuffano sui terreni".