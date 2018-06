La Juventus si è fiondata su Moussa Dembelé. L'assalto è partito, il centrocampista del Tottenham già nel mirino dell'Inter da settimane è diventato improvvisamente un obiettivo bianconero: nelle ultime ore, infatti, Marotta e Paratici hanno avviato i contatti con l'entourage di Dembelé, prossimo a compiere 31 anni a fine luglio. Un vero e proprio blitz per entrare in corsa sul belga: il suo contratto a scadenza nel giugno 2019 lo rende un'occasione, la Juve vuole fissare a breve un incontro con il Tottenham per discutere del prezzo - che si aggira attorno ai 30 milioni - e delle condizioni dell'operazione.



DALLA CINA ALL'INTER - La Juventus è rimasta folgorata da Dembelé nelle sfide di Champions League proprio contro i bianconeri; già apprezzato da tempo, Moussa ha mostrato una maturità totale che ha convinto gli uomini della Juve. Il prezzo è segnato, dietro questo assalti possono due scenari: uno è la cessione di qualche centrocampista, da Sturaro a Marchisio è aperta ogni opportunità mentre Sami Khedira non ha ancora deciso se rimanere a Torino o salutare, da qui i contatti per Dembelé. Mentre qualche voce racconta di una possibile manovra di disturbo all'Inter, da settimane al lavoro per Moussa con tanto di missione a Londra per sondarlo con il Tottenham. Di certo, la Juve mostra interesse serio al di là dei bastoni tra le ruote messi ai nerazzurri, perché Dembelé è un pallino di Spalletti. Il fattore a sorpresa? Le offerte dalla Cina, irraggiungibili per l'ingaggio messo sul tavolo. Il vero rischio è questo, tutti rischiano di essere spiazzati. Ma quando si muovono Juve e Inter chiunque tentennerebbe, Dembelé compreso. La sfida è appena iniziata...