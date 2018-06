Emre Can è la priorità. Tutto è definito, con il centrocampista tedesco atteso tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima a Torino per le visite mediche e la firma del contratto che lo legherà alla Juventus. Messa nero su bianco la trattativa più lunga, sviluppatasi già nei mesi scorsi, la Juventus dovrà elaborare le mosse strategiche successive per rafforzare il suo centrocampo. Sergej Milinkovic Savic è il grande sogno e il primo obiettivo, ma bisogna fare i conti con la valutazione altissima data da Claudio Lotito al centrocampista serbo e dalla necessità di riaggiornarsi dopo i Mondiali.



NODO PELLEGRINI - Un colpo che invece la Juventus potrebbe chiudere nell'immediato risponde al nome di Lorenzo Pellegrini. La clausola da 30 milioni di euro da versare alla Roma renderebbe automatico il suo trasferimento in bianconero, una volta ottenuto il gradimento da parte della mezzala ex Sassuolo. Come riportato nei giorni scorsi, Pellegrini vorrebbe prima capire che idea abbia su di lui il club giallorosso, al quale è particolarmente legato essendoci cresciuto. Gli piacerebbe partire da titolare nelle gerarchie di Di Francesco, eventualità che può diventare più probabile in caso di partenza di uno tra Strootman e Nainggolan. Se così non fosse, accetterebbe di buon grado la corte bianconera. Dal canto suo, per liberare una casella e risorse economiche, anche la Juventus vuole aspettare ancora qualche giorno prima di piazzare l'affondo definitivo: l'idea è infatti quella di risolvere prima la questione Marchisio, concordando con il Principino una formula di separazione che possa soddisfare entrambe le parti. Dallo spogliatoio bianconero, come vi abbiamo accennato, Pellegrini ha già ricevuto qualche telefonata utile a fargli capire che sarebbe il benvenuto. Con la Juve il corteggiamento continua, i prossimi giorni - a Roma e a Torino - saranno decisivi per capire se l'affare potrà sbloccarsi.