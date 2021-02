Merih Demiral ha passato le ultime 48 ore di mercato con tante voci attorno a sé. Perché il difensore della Juventus è stato accostato fortemente al Liverpool, Jurgen Klopp e la sua dirigenza si sono messi alla ricerca di due centrali di cui uno di prima fascia visti i tanti infortuni e così è spuntato il nome di Demiral dalla stampa turca come da quella inglese: si è parlato di una proposta da 50 milioni di euro, in realtà mai ricevuta dalla Juventus per il suo centrale.





L'OPERAZIONE - L'interesse del Liverpool per Demiral è reale, ma si tratta di gradimento e non certo di offerte ufficiali. La dirigenza dei Reds non poteva investire quei soldi, solo prestiti con diritto di riscatto che la Juve mai avrebbe accettato; ecco perché Merih non è mai stato davvero al centro di una maxi operazione col Liverpool a fine mercato, oltre a Ben Davies preso dal Preston e Kabak preso dallo Schalke Klopp ci ha provato per David Carmo del Braga senza successo. Ma Demiral in prestito non è mai stato accessibile, gradimento sì e offerte zero. Il muro bianconero per un difensore comunque apprezzato da tanti club ha retto ancora.