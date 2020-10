. Costantemente, da quando era arrivato al Sassuolo via Juventus fino a questi giorni. Perché per il difensore turco si era mosso in origine l'arrivando oltre i 20 milioni ormai più di un anno fa, poi l'assalto dela gennaio scorso così come i sondaggi molto seri del Leicester pronto a superare i 25 milioni, niente da fare.- Ma a fine mercatoe oltre 30 milioni pronti come prima alternativa a Milan Skriniar blindato dall'Inter. Non è praticamente neanche decollata una trattativa con la Juventus perché, anche in caso di follie del Tottenham. La spiegazione è netta, la Juve lo ha detto pure al difensore turco perché, una pedina irrinunciabile in una fase di svecchiamento della squadra. Convinti che le prossime offerte superino presto i 50 milioni. Ecco perché Demiral non si tocca.