Merih Demiral è pronto ad affrontare la sua prossima avventura professionale all'Al-Ahli. Trasferimento da 20 milioni per l'Atalanta e contratto da 13 milioni a stagione per il turco. Un affare non solo per gli orobici ma anche per la Juventus: visto il 10% presente come bonus sulla rivendita, la Vecchia Signora incassa una cifra pari a 2 milioni di euro.