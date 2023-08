L'Atalanta ha raggiunto l'accordo per la cessione di Merih Demiral all'Al-Ahli: il difensore turco raggiungerà il brasiliano ex Roma Ibanez a Gedda nell'ambiziosa squadra neopromossa in Saudi Pro League. La Dea incassa 20 milioni di euro, Demiral percepirà 13 milioni di euro a stagione per tre anni per un totale di 39.



FUORI ROSA - Demiral era stato messo ai margini del progetto Atalanta per via di dissapori con il tecnico Gasperini; per settimane il suo nome è stato accostato all'Inter, che lo aveva già trattato a gennaio come possibile sostituto di Skriniar, ma alla fine hanno prevalso le quasi illimitate risorse dell'Arabia Saudita. Demiral giocherà quindi con Firmino, Mahrez, Mendy e Saint-Maximin, aspettando il probabile arrivo di Zielinski dal Napoli.



SORRIDE LA JUVE - Alla Juventus, che aveva mantenuto il 10% sulla rivendita, finiscono quindi 2 milioni di euro.