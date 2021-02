Merih Demiral, difensore della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida con il Crotone: "Io e De Ligt? Prima di tutto ci sentiamo bene e credo che siamo sempre importanti per la Juve. Ogni giorno impariamo di più e abbiamo fiducia, spero che tutto sarà perfetto. Prima di tutto vogliamo vincere, come sempre. Credo che stasera sarà una buona gara perché entrambe le squadre vogliono giocare, vediamo cosa accadrà. Inter favorita per lo scudetto? Noi siamo la Juventus, e quindi parleremo alla fine della stagione".