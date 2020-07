Il centrocampista delè intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Sto molto bene e mi sono trovato subito bene in città e con la squadra, al di là del lockdown che è stato faticoso per tutti. Sono felice del percorso della squadra, in questo momento giochiamo un ottimo calcio e ci esprimiamo al meglio: continuiamo così".- "Superare il turno in Champions League? Nella partita di andata abbiamo dimostrato di poter essere all'altezza del Barcellona, tutto è possibile contro ogni avversario anche se il Barça non ha bisogno di presentazioni".- "Sono stato qui a dicembre con un amico e mia moglie per visitare la città, nel primo incontro con Gattuso sono stato molto bene e anche adesso sto benissimo".- "Li conosco bene. L'andamento del Napoli in questo momento è migliore, sicuramente proveremo a fare un'ottima partita cercando di portare a casa i tre punti".- "Potrebbe portare tante novità, è un perfezionista e cerca di tirare sempre fuori il meglio dai calciatori. E' convinto che se riesci a perfezionare ogni parte della vita quotidiana uscirà anche un risultato migliore. Al Lipsia ha ottenuto grandi risultati e potrebbe farlo anche al Milan".- "Ora sono felice di quanto fatto in Coppa Italia, secondo me adesso c'è un percorso importante davanti in campionato e Champions League. Ci sono tutte le carte in regola per iniziare bene la prossima stagione, ma dirlo adesso è prematuro".- "Sì, mio padre era un suo grande tifoso".