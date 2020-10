"Wellness Coach, NCSF Personal Trainer, Business, Interior Design & Dog Lover": la bellissima ed elegante Denise Milani si presenta così su Instagram, dove ha un seguito di 693 mila followers. Classe 1976, Denise mostra con orgoglio i suoi 44 anni, grazie a una silhouette che fa invidia a molte trentenni, se non addirittura ventenni. Nel 2012 venne eletta dal web come la donna con il seno più bello del mondo. Modella ceca (Denise Milani è lo pseudonimo di Denise Jacobi), Denise ha via via raffinato la sua immagine e il suo lavoro, proponendosi come modello di stile e di benessere per tante donne.



