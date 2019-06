Curioso davvero il destino di Dennis Praet. Quando, nell’estate del 2016, la Sampdoria acquistò il belga dall’Anderlecht per 8 milioni di euro, nessuno si sarebbe immaginato che la storia del centrocampista si sarebbe intrecciata con quella di un’altra figura leggendaria del territorio genovese, La bella di Torriglia, che tutti vogliono e nessuno piglia. Già perché, a ben vedere, sembra proprio questa la sorte del forte giocatore nato a Leuven il 14 maggio 1994.



LA JUVE E... - Le ottime stagioni disputate con la maglia blucerchiata hanno posto Praet al centro di molte voci di mercato: indiscrezioni, interessi, richieste, trattative, ma nessuna società che abbia creduto fino in fondo in lui. Negli anni sono tante le squadre che hanno approcciato il giocatore. Nell’estate del 2018, la Juventus sembrava ad un passo dal pagare i 25 milioni di euro di clausola rescissoria e portare il giocatore a Torino. Tutto sfumò. Altri obiettivi. La Juve è il passato, ora vi sono altre società che puntano al giocatore, Milan e Arsenal su tutte.

Entrambe con il centrocampo da sistemare.



ITALIA O ESTERO? - Il Milan cerca urgentemente un giocatore dalle caratteristiche del belga. Tra l’altro, in rossonero riabbraccerebbe il tecnico Marco Giampaolo che è stato quello che più di ogni altro ne ha saputo sfruttare le doti tecniche. Suggestiva anche la pista che porta a Londra, sponda Arsenal. Emery, tecnico dei Gunners, ama dotarsi di giovani talenti pieni di fosforo e potrebbe bissare l’affare fatto la scorsa estate con la Sampdoria, quando strappò ai liguri Lucas Torreira. Quindi, come in un canovaccio che si ripete, le voci e le squadre che girano intorno a Dennis Praet sono numerose. Che sia davvero la volta buona? Recentemente il giocatore ha dichiarato di essere pronto ad affrontare un’esperienza in un top team. Sicuramente è altresì pronto a scrollarsi di dosso la leggenda della Bella di Torriglia che tutti vogliono e nessuno piglia.