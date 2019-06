L'effetto Pradé si fa sentire alla Fiorentina, e potrebbe avere eco in casa Sampdoria. Ad essere interessato dalla vicenda, il centrocampista belga Dennis Praet, che sarebbe un pallino dell'ex dirigente blucerchiato. Pradé ha avuto modo di osservare da vicino l'ex Anderlecht, e secondo le indiscrezioni provenienti da Firenze lo avrebbe messo in cima alla lista dei possibili rinforzi per il centrocampo viola.



A fare da contraltare, però, c'è la valutazione della Samp, che chiede 25 milioni di euro per il suo numero 10. Si tratterebbe di una cifra ancora troppo alta per le casse viola, che pure sono state revitalizzate dal recente ingresso in società di Commisso. C'è poi da tenere conto anche della volontà di Praet, che non ha mai fatto mistero di voler compiere uno 'step' ulteriore in carriera, approdando finalmente in una big.



In Italia, Praet viene seguito anche dal Milan mentre dall'estero sono arrivati apprezzamenti dalla Premier (in particolare dall'Arsenal) e pure dalla Liga, ma per il momento non ci sarebbero ancora proposte concrete sulla scrivania di Corte Lambruschini.