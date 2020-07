All'Inter qualcosa non quadra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come ad Appiano Gentile ci siano le spie accese.



“A fine anno le valutazioni. È diventato un mantra, Antonio Conte l’ha ripetuto a 96 ore di distanza, a Verona come a San Siro dopo il Bologna. Per la verità, aggiungendo un altro passaggio delicato: «A tutti piacerebbe vincere ma bisogna capire quanto si è vicini o lontani dall’obiettivo. Uno la può pensare in un modo, qualcun altro in maniera diversa». Spie accese, dentro l’Inter qualcosa non quadra e i bicchieri mezzi pieni in giro non si trovano più, aspettando l’Europa League”.