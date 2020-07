L'approccio alla gara da parte dell'Inter non è stato dei migliori e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma proprio su questo aspetto.



“All’ingresso in campo l’inter marca visita: non c’è. I primi minuti sono imbarazzanti, i padroni di casa non si aspettavano tanta grazia contro un avversario che deve rialzare per forza la testa. Lazovic sfugge a destra a Skriniar che lo tiene in gioco, elimina con uno scatto il pennellone interista e va a sparare sul primo palo: non parliamo della risultante di chissà quale pressione, ma del primo affondo veronese: sono passati appena due minuti ed è già 1-0”.