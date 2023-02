Hanno fatto rumore e hanno fatto di nuovo infuriare il popolo bianconero. Le ultime rivelazioni del Corriere della Sera tra gli atti relativi all'indagine preliminare dell'inchiesta Prisma, hanno però ugualmente fatto il giro del mondo. Con una battuta, di Federico, che ha fatto particolarmente scalpore, ma anche riflettere: «Il nostro peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Zapata prende 1,8 milioni… se compravamo un cane gli davamo 3 milioni e mezzo». Una battuta, all'interno ovviamente di un discorso più ampio e privato con Stefano Bertola, ma che evidenzia come la corsa all'oro della Juve soprattutto nell'era Cristiano Ronaldo avesse fatto esplodere il monte ingaggi pericolosamente. Soprattutto alla base, quella dei giocatori che per un motivo (scelta tecnica) o per l'altro (infortuni),