Il Real Madrid denuncia l'Inter per il caso Modric? I nerazzurri non ci stanno e reagiscono. Dopo aver ricevuto il 14 agosto la notifica della denuncia dei blancos da parte della Fifa, il 16 agosto il club di Corso Vittorio Emanuele ha inviato a sua volta una lettera di replica: l'Inter afferma di non aver mai avuto contatti diretti con il giocatore, né di aver aperto alcuna trattativa direttamente con Modric.



Pertanto, riporta Ansa, l'Inter ritiene che la denuncia del Real sia priva di fondamento. Tutto rimandato alla Fifa, che dovrà valutare se vi siano gli estremi per aprire un'indagine formale nei confronti dei nerazzurri.