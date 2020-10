Intervistato al termine della partita pareggiata con l'Olanda il centravanti rimasto al Lione ma corteggiato a lungo da Juve, Milan e Barcellona, Memphis Depay: "Ho 26 anni e sono quasi libero, quindi potete aspettarvi che i club si interessino a me, giusto? Ovviamente questo lascia la porta aperta a club diversi. Presto sarà gennaio. Dovremo aspettare e vedere come vanno le cose. Non è che me ne andrò di sicuro, ma probabilmente ci saranno presto dei club che presenteranno delle offerte"