Non accenna a placarsi la grave crisi economica che attanaglia il Derby County, storico club inglese al momento in Premiership che può vantare nel suo palmares due campionati, una coppa d'Inghilterra e un Comunity Shield. Al club allenato da Wayne Rooney, già pesantemente penalizzato di 12 punti a settembre, sono stati ufficialmente sottratti altri nove punti, più altri tre al momento "sospesi". Lo ha comunicato oggi la English Football League (EFL), che ha anche annunciato il ritiro del ricorso presentato per la prima penalizzazione.



Con questa nuova mazzata ora la squadra delle East Midlands si trova a -3 in classifica, a 14 lunghezze dal Barnsley penultimo. In attesa di un miracolo societario, per Jagielka e soci sarà davvero dura evitare la retrocessione nella terza serie inglese.