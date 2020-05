Domani riprende la Bundesliga con l'anticipo del 27° turno: va in scena all'Olympiastadion il derby di Berlino. I tifosi dell'Hertha hanno manifestato la loro contrarietà alla decisione di giocare a porte chiuse: "È uno spettacolo che non ha nulla a che vedere con il calcio che amiamo e sosteniamo- I campionati federali dipendono dai soldi della TV. Per questo motivo il calcio dovrebbe essere giocato solo per la televisione".