L’atteso derby capitolino di domenica pomeriggio risalta nella 21esima giornata, seconda del girone di ritorno, del campionato di Serie A. Le quote vedono leggermente avanti la Lazio (a 2,45) sulla Roma (a 2,75) mentre la divisione della posta in palio è quotata a 3,60. La squadra di Inzaghi - si legge in una nota - è terza in classifica, quella di Fonseca è al quarto posto. Negli ultimi 5 derby sono state realizzate complessivamente 18 reti e in quelli giocati con la Roma in casa, 4 sono stati i successi dei giallorossi, una sola vittoria per biancocelesti che risale al 2017 in cui la Lazio vinse per 1-3 con reti di Keita (2), Basta e De Rossi per i giallorossi. In lavagna Better l’Over 2,5 è a 1,50 il Gol a 1,45. L’ultimo successo della Roma e della Lazio è stato con lo stesso risultato: per la sfida di domenica il 3-1 dei giallorossi è quotato a 18,00 mentre l’1-3 dei biancocelesti vale 16 volte la posta