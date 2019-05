Una rivelazione dell'Atalanta dei miracoli, l'ennesimo prodotto riuscito di una squadra di successo. Castaigne sta facendo benissimo, ha segnato il suo quarto gol, l'anno scorso ha avuto problemi di adattamento ma ha cominciato a brillare. A 23 anni, è pronto per il grande salto.



MERCATO LAZIO - Già le parole del suo agente ("l'Atalanta ha 3 posti per due esterni") fanno pensare ad una resa dei conti estiva, stavolta, come riporta il Corriere dello Sport, le voci si fanno più concrete. Su di lui c'è la Roma con forza, avrebbe preso i primi contatti con l'entourage del giocatore. La Lazio si è mossa in anticipo, ora tace, forse in attesa dei verdetti stagionali. Certo, se l'Atalanta dovesse andare in Champions, perfino la Roma potrebbe dover ridimensionare le sue offerte...