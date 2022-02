Stai perdendo 2-1, finisce la partita, ti prendono per il culo, sbrocchi. Succede.

Quello di sabato è stato il derby del Milan, ma anche dei veleni. I rossoneri hanno vinto contro l'Inter grazie a una doppietta di Giroud,. Nei minuti finali della gara il terzino di Pioli è stato espulso dopo una brutta entrata su Dumfries e a testa bassa si è avviato nel tunnel degli spogliatoi con qualche minuto d'anticipo; provocato dai tifosi nerazzurri, Theo si è portato l'indice all'orecchio proprio come aveva fatto Calhanoglu nel derby d'andata, ma quel gesto non è particolarmente piaciuto ai giocatori dell'Inter.- Tra i più innervositi c'era Lautaro Martinez, che è corso verso la balaustra strillando di tutto all'avversario mentre scendeva le scale del tunnel.. Ma non è finita, perché dopo il fischio finale dell'arbitro Hernandez è tornato in campo infuriato, e sono l'intervento dei compagni e degli addetti ai lavori hanno evitato che la situazione peggiorasse.- I tifosi rossoneri hanno accusato Lautaro di aver spuntato a Theo durante un particolare momento di rabbia, e chiedono a gran voce una squalifica dell'attaccante argentino., che prenderà una decisione anche in base al referto dell'arbitro e dei suoi assistenti. A risultare decisive potrebbero essere anche le testimonianze degli ispettori della procura Figc presenti a bordo campo.