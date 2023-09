Alla quarta giornata il derby Inter-Milan mette in palio il primato cittadino e il primo posto in Serie A. Le due squadre sono partite a giri altissimi e nelle prime tre di campionato hanno conquistato altrettante vittorie (sono le sole a punteggio pieno), ma è ovvio che almeno una delle due dovrà cedere questo primato. Il match è in calendario per sabato 16 settembre alle 18:00 con Inzaghi che potrebbe avere maggiore scelta nell’undici iniziale rispetto a Pioli, alle prese con le probabili assenze di Giroud e Kalulu oltre a quella di Bennacer. Le quote sulla lavagna scommesse annunciano comunque una gara equilibrata con il segno 1 a favore dei nerazzurri che vale 2.14, contro il pareggio a 3.50 e il segno 2 a 3.35. Pesa il fattore pubblico che a San Siro sarà in maggioranza nerazzurro, ha un valore anche il bilancio nettamente a favore di Inzaghi nelle sfide contro Pioli (11 successi contro 5), ma alla fine la differenza la faranno i giocatori in campo. Chi metterà la firma sul derby Inter-Milan? Lautaro Martinez è in splendida forma con cinque gol segnati nelle prime 3 partite e il capocannoniere della Serie A è proposto in gol a 2.75, con la doppietta addirittura a 10 volte la posta. A 3.50 una rete di Thuram, che si è sbloccato e non si vuole fermare. Giroud per ora è in dubbio e si gioca a 3.50, ma è davanti nei pronostici rispetto al compagno di squadra Leao (a 4.00).