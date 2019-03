Il derby continua a far parlare l'ambiente romano. Di derby si parla nelle radio, nei bar, per le strade della capitale. E se ne parlerà ancora, per giorni. La vittoria della Lazio ha scaldato sia l'ambiente biancoceleste che quello giallorosso, con umori evidentemente opposti. Stavolta a sbilanciarsi è il n.1 del CONI, dichiaratamente di fede giallorossa. Malagò ha raccontato la vittoria biancoceleste nel derby di Roma, e lo ha fatto ai microfoni dell'Ansa: “Complimenti alla Lazio, ha giocato non solo bene, ma sicuramente meglio della Roma”.