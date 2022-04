Non solo record di presenze per una partita di Coppa Italia grazie alla capienza tornata al 100% per con ben 74.508 spettatori. Il derby tra Inter e Milan di ieri sera si è posizionata al secondo posto di audience con 6.890.000 telespettatori collegati pari al 28.9% di share. Solo la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus ha fatto meglio finora, toccando i 7,8 milioni di telespettatori. Neanche la Champions League è riuscita a fare meglio quest’anno, almeno fino ad ora. La partita Villarreal-Juventus, valida per l’andata degli ottavi di finale del torneo e la più seguita in questa stagione, ha incollato davanti al teleschermo 5.336.000 spettatori con uno share del 21,2%.