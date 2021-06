Samuel Iling-Junior è uno dei tanti prodotti di qualità del vivaio del Chelsea, arrivato l'anno scorso alla Juventus a parametro zero. In questo finale di stagione si sta rivelando un elemento chiave della Juve Primavera, tanto da aver deciso oggi la vittoria bianconera per 1-0 contro il Torino, nella penultima giornata di regular season nel campionato Primavera.



IL TABELLINO



Torino-Juventus: 0-1



Marcatori: (Iling 47')



Torino (4-2-3-1): Sava; Todisco, Greco, Nagy, Savini (Continella 71'), Celesia, Vianni (Horvath 79'), Di Marco (Kryeziu 51'), Cancello, Karamoko (Foschi 71'), La Marca (Lovaglio 51'). A disp. Girelli, Aceto, Portanova, Larotonda, Tesio, Favale, Oviszach. All. Coppitelli

Juventus (4-4-2): Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Ntenda; Mulazzi, Turicchia, Miretti (Omic 83'), Iling (Cotter 83'); Sekulov (Bonetti 89'), Chibozo (Soule 61')​. A disp. Senko, Dellavalle, Sekularac, Cerri, Daffara. ​All. Bonatti



Ammonizioni: (Nagy (T), Iling (J), Savini (T), Foschi (T), Garofani (J))



Arbitro: ​signor ​Mario Vigile della sezione di Cosenza