Il Barcellona potrà tornare sul mercato per riempire il posto lasciato dall'infortunato Ousmane Dembélé, la cui stagione è praticamente finita. Un infortunio che si è andato ad aggiungere a quello di Luis Suarez, fuori fino a maggio. Una regola della Federazione spagnola infatti permette infatti di intervenire sul mercato, nonostante la sessione invernale sia terminata, per sostituire un giocatore il cui infortunio superi i 6 mesi di recupero. Il Barça potrà tesserare, entro le prossime 72 ore, uno svincolato, che sarà comunque utilizzabile solo nella Liga e non in Champions League.