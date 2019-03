Nella conferenza stampa pre-Qualificazioni a Euro 2020, in cui la Francia affronterà la Moldavia in trasferta venerdì e l'Islanda in casa lunedì, il CT Didier Deschamps ha spezzato ben più di una lancia a favore della sua stella Antoine Griezmann: "Destabilizzato dall'interesse del Barcellona? Io parlo molto con Griezmann, è sufficientemente maturo e razionale. Non c'è nessun problema con lui, è uno con cui si può parlare e riflettere. Quello che è successo prima del Mondiale non gli ha impedito di fare il suo dovere e diventare Campione del Mondo. Questa è la vita quotidiana dei giocatori, continuamente sollecitati. Se è sottovalutato? Sicuramente sì. Ho qualche anno in più di lui: questa è sempre stata la sorte dei francesi all'estero. Lui ha disputato un 2018 di grandissima qualità, risultando decisivo per vincere l'Europa League col suo club prima di esserlo con la nazionale alla Coppa del Mondo. Avrebbe certamente meritato degli onori maggiori, che non ha potuto avere: l'esposizione mediatica in Francia sarebbe potuta essere più consistente. Il suo gesto contro l'Uruguay, quando ha lasciato calciare il rigore a Giroud, è la prova dello spirito con cui Antoine vive la nazionale francese."