Intervenuto in conferenza stampa il ct della Francia, Didier Deschamps ha presentato così la sfida che domani vedrà i francesi affrontare l'Australia per l'esordio in questi Mondiali. Con l'assenza di Benzema toccherà a Giroud comandare l'attacco.



GIROUD - Vista l’assenza di Benzema per infortunio, sarà Olivier Giroud il titolare. Non era molto amato dai francesi, ma adesso tutti lo adorano, anche quelli che lo criticavano, e ne vedo tanti in questa stanza (ride ndr). La Francia è molto felice e anche io e Giroud lo siamo. È nel nostro gruppo da tempo. Lo considero un attaccante utilissimo con il suo modo di giocare, anche se non segna è importante“.



GRUPPO - "Il gruppo si conosce. Ci sono giocatori più esperti di altri. Non c'è apprensione. Abbiamo fatto di tutto per far sì che il gruppo fosse al meglio per questa prima partita importante ma non decisiva. Abbiamo una squadra di altissimo livello. Ogni squadra ha il suo percorso. L'importante è avere un gruppo fermo su questo obiettivo. Il presente è quello di domani contro l'Australia. Noi ci saremo!".



RIGORISTI - "Lo vedrò domani. Ci sono diverse possibilità. C'è una gerarchia che può essere aggiornata"