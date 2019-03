Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, parla in conferenza stampa, soffermandosi su Antoine Griezmann, stella dei campioni del mondo: "Parlo molto spesso con Griezmann, è un ragazzo maturo e intelligente. Ciò che è successo col Barcellona prima del Mondiale non gli ha impedito di fare il suo dovere e alzare la Coppa. I giocatori sono sempre al centro dei rumors di mercato. Secondo me Griezmann è sottovalutato, i francesi che giocano all'estero lo sono sempre stati. Antoine ha disputato un 2018 di altissimo livello e avrebbe certamente meritato maggiori onori almeno qui in Francia"