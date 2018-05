Didier Deschamps, ct della Francia avversaria dell'Italia domani in amichevole, parla al Corriere della Sera.



Su Pogba: "Non è regredito, sono convinto. Forse si è troppo esigenti con lui: può essere decisivo anche se non segna o non produce assist. Allegri diceva che doveva 'gigioneggiare' meno? Deve coniugare efficacia e creatività, perché a volte si perde. Poi il fatto che sia un personaggio mediatico, con un lato eccentrico, fa sì che si parli sempre di lui. E chi lo odia dirà sempre cose sgradevoli su di lui. Ma io non ho dubbi: è un giocatore top".



Su Matuidi: "È fondamentale, sul campo e nella vita di gruppo. Conto molto su di lui e sulla sua leadership naturale. Può succedere che non giochi sempre, ma resta un leader".