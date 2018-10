In conferenza stampa al Golden Foot di Montecarlo, il ct campione del Mondo Didier Deschamps parla della Juventus, di cui è stato prima giocatore (1994-1999) e poi allenatore (2006-07): "La Juventus deve vincere, ma a livello internazionale è dura, perché ci sono 6-7 squadre che hanno un obiettivo legittimo e comune, vincere la Champions. Poi purtroppo vince solo una. La Juve ha tutto per vincere la Coppa dei Campioni, lo spero. La Juve si dimostra una grande società, come ogni anno".