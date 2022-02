Desire Cordero, modella ed ex compagna dell'attaccante dell'Inter Joaquin Correa, fa impazzire i suoi fan con una serie di scatti che le ritraggono in costume da bagno in spiaggia. "Selvaggia e libera", scrive la 29renne modella modella e influencer spagnola su Instagram. La bellissima 28enne spagnola ha vinto il concorso di Miss Universo Spagna nel 2014 e si è posizionata nella top 10 di Miss Universo USA sempre nello stesso anno. Su Instagram, la Cordero ha un seguito di 284 mila followers.



