Nel corso della sua intervista a Marca, Gerard Deulofeu ha parlato anche della sua situazione all'Udinese e del suo possibile futuro: "Sto davvero bene qua. Mi manca ancora questa stagione e la prossima, ma può succedere qualsiasi cosa e anche il club lo sa. In estate potevo andarmene ma non è successo, ma sono tranquillo. Se me ne fossi andato sarebbe stato solo perché era una buona opzione per tutte le parti. Speranze per il Mondiale? Sono realista, è tanto tempo che non vengo convocato. Non perdo la speranza ma so che c'è molta concorrenza".



Le piacerebbe tornare in Liga un giorno?

"Mi piacerebbe perché è la Spagna. Ho parlato con alcuni club, vediamo non si sa mai cosa può succedere. Io mi godo il presente. Tornare al Barcellona? No, l'ho già detto molte volte. E al Real Madrid? Se dovesse arrivare il Real Madrid come potrei dire di no? Sarebbe una grande opzione per me".