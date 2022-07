Dopo gli acquisti di Kvaratskhelia e Olivera, il Napoli si prepara a perfezionare il terzo. In piedi la trattativa che porterebbe Deulofeu in maglia azzurra, ma c'è bisogno prima di un'uscita tra Politano e Ounas.



Trattativa che viaggia spedita tra Napoli e Udinese, con De Laurentiis e Pozzo che sono scesi in campo in prima persona. Già raggiunto l'accordo sull'ingaggio con Deulofeu che sa di essere cercato anche da altri club ma ha scelto il Napoli e ha avuto rassicurazioni sulla tempistica. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.