Il dg del Barcellona, Mateu Alemany, ha parlato in conferenza stampa della situazione legata ad Antoine Griezmann, che in Spagna provano ad inserire in uno scambio con la Juventus per Dybala, ma che ad oggi non ha mercato.



TOP PLAYER MA... - "Il mercato si muove, ma c’è poco. Diamo valore ad Antoine, è un top player, ma vista come è la situazione difficilmente arriverà un’offerta interessante".