Presente alla consegna del premio "Amico dei bambini, un esempio per loro" a Milano il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato anche del futuro di Radja Nainggolan, attualmente in prestito secco in Sardegna dall'Inter, ma per cui il club del presidente Giulini spera di trattenere.



RESTA? PERCHÈ NO... - "Nainggolan rimane a Cagliari? Perché no? È evidente l'impatto che sta avendo sulla squadra, sta facendo un grande campionato. Del suo futuro ne parleremo fra un po'. È stata un'operazione complicata, un'operazione geniale del presidente Giulini. Riuscire a trattenerlo con l'Europa League? Magari"